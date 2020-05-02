02.05.2020 13:28

Патрульные гонялись за пьяным водителем, разбившим припаркованные автомобили (ВИДЕО, ФОТО)

Вечером 1 мая, во время патрулирования Московского района в радиоэфир патрульные услышали ориентирования, что водитель автомобиля Nissan нарушает правила дорожного движения.



// Патрульная полиция

На проспекте Тракторостроителей инспекторы обнаружили указанный автомобиль. На требование патрульных остановиться водитель не реагировал. Путем блокирования патрульным удалось остановить автомобиль.



Во время общения с водителем правоохранители обнаружили признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения, результат которого составил 1.46 промилле.



Патрульные составили три административных протокола по ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), ч. 1 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством без соответствующих документов) и ст.122-2 КУоАП (невыполнение водителем требования об остановке), которые в дальнейшем будут переданы в суд.



Всего за ночную смену харьковские патрульные обнаружили 10 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.

В соцсетях сообщали, что погоня за водителем началась после того, как «бухой тип на Nissan Rogue гонял по тротуарам и побил машин 5, припаркованных в районе Героев труда. За ним рванули несколько экипажей полицаев и после недолгой погони повязали».

Также выложили видео с франгентом погони.