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02.05.2020  13:28   

Патрульные гонялись за пьяным водителем, разбившим припаркованные автомобили (ВИДЕО, ФОТО)

Вечером 1 мая, во время патрулирования Московского района в радиоэфир патрульные услышали ориентирования, что водитель автомобиля Nissan нарушает правила дорожного движения.


// Патрульная полиция

На проспекте Тракторостроителей инспекторы обнаружили указанный автомобиль. На требование патрульных остановиться водитель не реагировал. Путем блокирования патрульным удалось остановить автомобиль.

Во время общения с водителем правоохранители обнаружили признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения, результат которого составил 1.46 промилле.

Патрульные составили три административных протокола по ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), ч. 1 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством без соответствующих документов) и ст.122-2 КУоАП (невыполнение водителем требования об остановке), которые в дальнейшем будут переданы в суд.

Всего за ночную смену харьковские патрульные обнаружили 10 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.

В соцсетях сообщали, что погоня за водителем началась после того, как «бухой тип на Nissan Rogue гонял по тротуарам и побил машин 5, припаркованных в районе Героев труда. За ним рванули несколько экипажей полицаев и после недолгой погони повязали».

Также выложили видео с франгентом погони.

Тэги:  дтп, алкоголь, харьков
 
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