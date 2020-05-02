Патрульные гонялись за пьяным водителем, разбившим припаркованные автомобили (ВИДЕО, ФОТО)

Вечером 1 мая, во время патрулирования Московского района в радиоэфир патрульные услышали ориентирования, что водитель автомобиля Nissan нарушает правила дорожного движения.
На проспекте Тракторостроителей инспекторы обнаружили указанный автомобиль. На требование патрульных остановиться водитель не реагировал. Путем блокирования патрульным удалось остановить автомобиль.
Во время общения с водителем правоохранители обнаружили признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения, результат которого составил 1.46 промилле.
Патрульные составили три административных протокола по ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), ч. 1 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством без соответствующих документов) и ст.122-2 КУоАП (невыполнение водителем требования об остановке), которые в дальнейшем будут переданы в суд.
Всего за ночную смену харьковские патрульные обнаружили 10 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.
В соцсетях сообщали, что погоня за водителем началась после того, как «бухой тип на Nissan Rogue гонял по тротуарам и побил машин 5, припаркованных в районе Героев труда. За ним рванули несколько экипажей полицаев и после недолгой погони повязали».
Также выложили видео с франгентом погони.
День не слишком благоприятствует ответственным начинаниям. Поэтому ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
Если вы любите такую рыбу, как тунец, тогда можете смело отметить в календаре красным 2 мая.
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