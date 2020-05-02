02.05.2020 12:28

На канатном заводе горели склады с утеплителем: пожарные шесть часов боролись с огнем (ФОТО)

В Новобаварском районе спасатели ликвидировали пожар в складском помещении.



// ГСЧС

1 мая в 22:32 на номер «101» поступил вызов о возникновении пожара в ангаре на территории ПАО «Харьковский канатный завод», по улице Китаенко, 1.



К месту вызова было направлено пожарно-спасательное подразделение 7-ДПРЧ в составе двух отделений на автоцистернах в количестве 10 пожарных. По прибытию спасателей было установлено, что в складской металлической постройке горит утеплительный материал на площади 300 кв.м. Дополнительно на тушение пожара были направлены еще две автоцистерны.



В 23:28 пожар был локализован, а в 4:30 полностью ликвидирован.



Во время пожара никто не пострадал. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на другие здания и сооружения предприятия.



Причина и ущерб от пожара устанавливаются.