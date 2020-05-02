02.05.2020 13:12

В рыбнадзоре рассказали, как ловили браконьеров в апреле

В апреле 2020 года инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля проведено 23 рыбоохранных рейда и разоблачены 130 нарушений природоохранного законодательства, из которых 67 - грубых.



//khr.darg.gov.ua

Составлено 40 протоколов по ч. 3 ст. 85 КУоАП (нарушение Правил рыболовства), 9 - по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов).

Оформлено 14 актов обнаружения и изъятия бесхозного имущества, согласно которым изъято 33 единицы запрещенных орудий лова.



«За данный период на нарушителей наложено более 6 тыс. грн штрафов. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составили более 49 тыс. грн. В ходе проведенных мероприятий государственные инспекторы изъяли 75 орудий лова и более 240 кг водных биоресурсов. Задержано 13 транспортных средства», – сообщили в патруле.



Харьковский рыбоохранный патруль призывает рыбаков-любителей соблюдать установленные требования правил рыболовства и с уважением относиться к природным ресурсам. Если Вы заметили нарушение - просьба срочно сообщать по телефону телефонной «горячей линии» (096) 838-25-70 или (0542) 77-90-13.