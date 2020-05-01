ДТП: не поделили улицу и остановили движение (ФОТО)

Об аварии на трамвайных путях сообщают очевидцы.
Как информируют пользватели соцсетей, на Московском проспекте - авария.
Здесь в ДТП попали две легковушки.
При этом они столкнулись на трамвайных путях.
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В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник – День труда.
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