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01.05.2020  16:19   

ДТП: не поделили улицу и остановили движение (ФОТО)

Об аварии на трамвайных путях сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользватели соцсетей, на Московском проспекте - авария.

Здесь в ДТП попали две легковушки.

При этом они столкнулись на трамвайных путях. 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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