Ребенок провалился в щель между стеной и лестницей на стройке школы (ФОТО)

В городе Первомайском спасатели освободили ребенка, который застряла между стеной и лестницей.
1 мая в 12:06 на номер «101» поступило сообщение о том, что 10-летний ребенок оказался зажатым между кирпичной стеной и бетонной лестницей здания неэксплуатуемой школы по улице Кондратьева в Первомайском.
На момент прибытия спасателей мальчик был зажат между конструкциями здания и не мог самостоятельно освободиться.
Спасатели сразу успокоили мальчика, сообщили, что сейчас будет все в порядке и немедленно приступили к операции по спасению. С помощью специальных спасательных инструментов ГСЧСники освободили парня из бетонной ловушки.
В работах по освобождению ребенка принимало участие 2 спасателей. Вся спасательная операция длилась 20 минут.
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