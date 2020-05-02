02.05.2020 16:04

Ребенок провалился в щель между стеной и лестницей на стройке школы (ФОТО)

В городе Первомайском спасатели освободили ребенка, который застряла между стеной и лестницей.



// ГСЧС

1 мая в 12:06 на номер «101» поступило сообщение о том, что 10-летний ребенок оказался зажатым между кирпичной стеной и бетонной лестницей здания неэксплуатуемой школы по улице Кондратьева в Первомайском.



На момент прибытия спасателей мальчик был зажат между конструкциями здания и не мог самостоятельно освободиться.



Спасатели сразу успокоили мальчика, сообщили, что сейчас будет все в порядке и немедленно приступили к операции по спасению. С помощью специальных спасательных инструментов ГСЧСники освободили парня из бетонной ловушки.



В работах по освобождению ребенка принимало участие 2 спасателей. Вся спасательная операция длилась 20 минут.