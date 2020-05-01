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01.05.2020  14:28   

Пожар на свалке под Харьковом тушили пять часов (ФОТО)

В Купянском районе ликвидирован пожар на полигоне твердых бытовых отходов.


// ГСЧС

30 апреля в 6:53 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия «ЭКО-СЕРВИС», что на территории Осиновского сельсовета.

К месту пожара немедленно прибыло районное пожарно-спасательное подразделение 44-й Государственной части ГСЧС на 2 автоцистернах. При проведении разведки было установлено, что на открытой территории происходит горение бытового мусора на площади ориентировочно 350 кв.м. Кроме спасателей к тушению пожара были привлечены также коммунальные предприятия по 2 единицы коммунальной техники.

Общими силами огонь локализовали уже в 07:10. Ликвидация локальных мест горения мусора в больших слоях бытовых отходов продолжалась до 12:05, когда пожар удалось полностью укротить.

По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, свалка, харьков
 
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