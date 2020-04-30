30.04.2020 18:59

Пять миллионов убытков: в Харькове будут судить черных лесорубов (ФОТО)

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 5-ти участников организованной преступной группы, которые осуществляли незаконную вырубку деревьев пол Харьковом.



//khar.gp.gov.ua

Как сообщал прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, пять человек во главе с одним из предпринимателей г. Харькова в течение 2019 года осуществляли массовую вырубку леса на территории Змиевского района Харьковской области. Группа имела профессиональное оборудование (бензопилы, специально оборудованные грузовые автомобили). Преступная группа осуществляла рубку только ценных пород деревьев дубов и ясеней. В дальнейшем незаконно вырубленный лес хранился и реализовывался на территории города Харькова. Во время обыска по месту проживания у одного из фигурантов обнаружены два пистолета и граната.

В ходе следствия установлено, что в течение 2018-2019 годов, действуя в составе организованной группы, «черные лесорубы» совершали незаконную порубку защитных лесонасаждений на территории Змиевского района области. Действия злоумышленников повлекли убытки государству в лице регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця» и Генеевського сельсовета Змиевского района на общую сумму 5,3 млн грн.

Сейчас обвинительный акт в отношении фигурантов направлен в Змиевской районный суд Харьковской области: 37-летнего мужчины по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка деревьев в защитных лесных насаждениях, перевозка и сбыт незаконно срубленных деревьев, что повлекло тяжкие последствия, совершенном организованной группой, повторно), 43-летнего мужчины по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка деревьев в защитных лесных насаждениях, перевозку и сбыт незаконно срубленных деревьев, что повлекло тяжкие последствия, совершенном организованной группой, повторно), 37-летнего мужчины по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка деревьев в защитных лесных насаждениях, хранение и сбыт незаконно срубленных деревьев, что повлекло тяжкие последствия, совершенных организованной группой, повторно), 35-летнего мужчины по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка деревьев в защитных лесных насаждениях и сбыт незаконно срубленных деревьев, что повлекло тяжкие последствия, совершенном организованной группой, повторно) и 39-летнего мужчины по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконная порубка деревьев в защитных лесных насаждениях, сбыт незаконно срубленных деревьев, что повлекло тяжкие последствия, совершенном организованной группой, повторно, приобретение и хранении взрывных устройств и огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.