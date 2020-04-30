30.04.2020 18:21

Растрата 195 тысяч: чиновница предстанет перед судом (ФОТО)

Временно исполнявшей обязанности Дергачевского городского головы сообщено о подозрении.



//khar.gp.gov.ua

Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении должностному лицу, временно исполнявшему обязанности Дергачевского городского головы, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением).

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Харьковской области Юрий Ковалев, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2019 году чиновница злоупотребляя служебным положением, совершала растрату средств местного бюджета. Указанная женщина имела дружеские отношения с бывшими служебными лицами Дергачевского городского совета, которые подозреваются и обвиняются в служебной халатности, подделке официальных документов и их использовании, что нанесло ущерб Дергачевскому городскому совету.

Временно исполняя обязанности Дергачевского городского головы, указанное лицо подписывало документы об оплате юридических услуг, оказанных для защиты подозреваемых лиц, осуществляя таким образом растрату средств местного бюджета.

Общая сумма убытков, причиненных указанным лицом территориальной общине в лице Дергачевского городского совета, составляет 193 500 грн.

Досудебное расследование осуществляют следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение — УСР ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.