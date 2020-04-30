30.04.2020 15:51

Появились первые кадры из суда над женщиной, обезглавившей дочь (ВИДЕО)

На суде подозреваемая была слегка прикрыта накидкой. Ее комментарии не вызывают сомнение в неадекватности человека.



://hk.npu.gov.ua

Напомним, что сегодня, 30 апреля, около 06:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Полтавский шлях находится обнаженная женщина. Полицейские обнаружили по указанному адресу гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная голова ребенка. Для выяснения обстоятельств происшествия женщину доставили в Холодногорский отдел полиции.

По информации из социальных сетей женщину зовут Татьяна Пьянова. При совершении убийства она более 20 раз ударила дочь ножом. Не на камеру знакомая женщины рассказала, что у неё не все нормально было с психикой, она была якобы экстрасенсом и проводила обряды.

Судя по состоянию женщины - она нуждается в экспертизе на вменяемость. Даже если суд оберет меру присечения возникают вопросы о подсудности подозреваемой в убийстве собственной дочери.