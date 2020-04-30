Появились первые кадры из суда над женщиной, обезглавившей дочь (ВИДЕО)

На суде подозреваемая была слегка прикрыта накидкой. Ее комментарии не вызывают сомнение в неадекватности человека.
Напомним, что сегодня, 30 апреля, около 06:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Полтавский шлях находится обнаженная женщина. Полицейские обнаружили по указанному адресу гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная голова ребенка. Для выяснения обстоятельств происшествия женщину доставили в Холодногорский отдел полиции.
По информации из социальных сетей женщину зовут Татьяна Пьянова. При совершении убийства она более 20 раз ударила дочь ножом. Не на камеру знакомая женщины рассказала, что у неё не все нормально было с психикой, она была якобы экстрасенсом и проводила обряды.
Судя по состоянию женщины - она нуждается в экспертизе на вменяемость. Даже если суд оберет меру присечения возникают вопросы о подсудности подозреваемой в убийстве собственной дочери.
В финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
Праздник защитников границы перенесен на 30 апреля указом Президента Украины по случаю 100-летия создания пограничного ведомства.
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