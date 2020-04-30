30.04.2020 15:44

Взрывотехники обезвредили гранату у железнодорожного переезда (ФОТО)

Основянський район: пиротехники обезвредили гранату Ф-1, обнаруженную жителями, гулявшими в нарушение карантинных мероприятий.



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30 апреля пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Харьковской области провела разминирования боеприпасов времен Второй мировой войны.

Накануне возле железнодорожного переезда Верещаковка-Левада в Харькове на него случайно наткнулись рядовые граждане. Для идентификации потенциально опасной находки до указанного места прибыли специалисты Основянского райотдела ДСНС, которые установили, что это ручная граната Ф-1 времен минувшей войны.

Сейчас граната изъята пиротехники с места обнаружения и обезврежена на специальной подрывной площадке за пределами Харькова. Пострадавших нет.