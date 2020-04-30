Взрывотехники обезвредили гранату у железнодорожного переезда (ФОТО)

Основянський район: пиротехники обезвредили гранату Ф-1, обнаруженную жителями, гулявшими в нарушение карантинных мероприятий.
30 апреля пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Харьковской области провела разминирования боеприпасов времен Второй мировой войны.
Накануне возле железнодорожного переезда Верещаковка-Левада в Харькове на него случайно наткнулись рядовые граждане. Для идентификации потенциально опасной находки до указанного места прибыли специалисты Основянского райотдела ДСНС, которые установили, что это ручная граната Ф-1 времен минувшей войны.
Сейчас граната изъята пиротехники с места обнаружения и обезврежена на специальной подрывной площадке за пределами Харькова. Пострадавших нет.
В финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
Праздник защитников границы перенесен на 30 апреля указом Президента Украины по случаю 100-летия создания пограничного ведомства.
влажность:
давление:
ветер: