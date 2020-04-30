30.04.2020 15:30

В Харькове в областной инфекционной больнице обокрали врача

Полиция устанавливает обстоятельства кражи ноутбука со служебной информацией о больных в областной инфекционной больнице.



://hk.npu.gov.ua

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, 29 апреля в 16:29 в Слободской отдел полиции от врача поступило заявление о краже ноутбука.

Происшествие произошло в областной инфекционной больнице, расположенной на проспекте Героев Сталинграда, 160.

По словам врача, вернувшись в кабинет, она обнаружила открытый замок и отсутствие ноутбука. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.