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30.04.2020  15:30   

В Харькове в областной инфекционной больнице обокрали врача

Полиция устанавливает обстоятельства кражи ноутбука со служебной информацией о больных в областной инфекционной больнице.


://hk.npu.gov.ua

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, 29 апреля в 16:29 в Слободской отдел полиции от врача поступило заявление о краже ноутбука.

Происшествие произошло в областной инфекционной больнице, расположенной на проспекте Героев Сталинграда, 160.

По словам врача, вернувшись в кабинет, она обнаружила открытый замок и отсутствие ноутбука. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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