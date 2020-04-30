Главная Новости Криминал и происшествия ГБР подозревает оперов полиции в сокрытии очередного убийства девушки в Харькове (ФОТО)
30.04.2020  15:15   

ГБР подозревает оперов полиции в сокрытии очередного убийства девушки в Харькове (ФОТО)

Один из оперуполномоченных встречался с отцом подозреваемого в совершении убийства, которому сообщил о данном инциденте, и в дальнейшем затягивал расследование с целью уничтожения улик.


://facebook.com

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований  сообщили о подозрении двум оперуполномоченным Холодногорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области. 

Правоохранители подозреваются в сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, полицейские пытались скрыть убийство девушки, которое произошло 29 июня 2019 в Харькове. 

Правоохранители узнали об убийстве девушки сразу после его совершения, однако не составляли соответствующие рапорты о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований. Из-за этого тело убитой обнаружили только на 10 день после преступления. Также следствием установлено, что один из оперуполномоченных встречался с отцом подозреваемого в совершении убийства, которому сообщил о данном инциденте.

Кроме этого материалы допроса одного из свидетелей, который проводили подозреваемые 5 июля 2019 не были приобщен к материалам уголовного производства.

Действия подозреваемых привели к затягиванию расследования особо тяжкого преступления и потере вещественных доказательств.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Харьковское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.  

 

Источник:   ГБР
 Тэги:  полиция, расследование, убийство, прокуратура, гбр
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.04 Криминал и происшествия На выезде из Харькова в сторону Старого Салтова несколько машин превратились в автохлам (ФОТО, ОБНОВЛЕНО) 30.04 Криминал и происшествия Полиция задержала доморощенный рэкетиров, обложивших данью фермера-односельчанина (ФОТО, ВИДЕО) 30.04 Криминал и происшествия Спрятал собутыльника от следствия на тот свет - комментарии полиции (ФОТО 18+, ВИДЕО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 