30.04.2020 15:15

ГБР подозревает оперов полиции в сокрытии очередного убийства девушки в Харькове (ФОТО)

Один из оперуполномоченных встречался с отцом подозреваемого в совершении убийства, которому сообщил о данном инциденте, и в дальнейшем затягивал расследование с целью уничтожения улик.



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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум оперуполномоченным Холодногорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители подозреваются в сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины).



По предварительной информации, полицейские пытались скрыть убийство девушки, которое произошло 29 июня 2019 в Харькове.

Правоохранители узнали об убийстве девушки сразу после его совершения, однако не составляли соответствующие рапорты о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований. Из-за этого тело убитой обнаружили только на 10 день после преступления. Также следствием установлено, что один из оперуполномоченных встречался с отцом подозреваемого в совершении убийства, которому сообщил о данном инциденте.



Кроме этого материалы допроса одного из свидетелей, который проводили подозреваемые 5 июля 2019 не были приобщен к материалам уголовного производства.



Действия подозреваемых привели к затягиванию расследования особо тяжкого преступления и потере вещественных доказательств.



Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Харьковское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.



В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.