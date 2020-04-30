Главная Новости Криминал и происшествия Полиция разоблачила чиновника, наживавшегося на медреформе
30.04.2020  14:41   

Полиция разоблачила чиновника, наживавшегося на медреформе

Злоумышленник не организовал выполнение в полном объеме строительных работ на возводимой в рамках реформы амбулатории и присваивал бюджетные средства, злоупотребляя служебным положением.


://facebook.com

Злоумышленник не организовал выполнение в полном объеме строительных работ и завысил в актах объемы выполненных работ на сумму почти 600 000 гривен.

Разоблачили должностное лицо в совершении преступления 29 апреля сотрудники СУ ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области по оперативным сопровождением УСБУ в области.

В ходе расследования правоохранители установили, что между директором предприятия и Малинивским поселковым советом Чугуевского района Харьковской области был заключен договор о закупке работ по строительству амбулатории. Однако, при выполнении работ по договору, служащий не организовал выполнение в полном объеме работ по устройству полов и кровли и завысил в актах объемы выполненных работ.

Сейчас директору предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  коррупция, полиция. харьковщина, откаты, стройка, задержание
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.04 Криминал и происшествия Под Харьковом бизнесмен в поселковом зале для тяжелой атлетики отжал 3k, но результат не оценили 27.04 Криминал и происшествия В Харькове завершили расследование против экс-лесничего, которого оскандалил Зеленский 17.04 Криминал и происшествия Ценителя сельского досуга осудят харьковские прокуроры
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 