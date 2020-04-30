Полиция разоблачила чиновника, наживавшегося на медреформе

Злоумышленник не организовал выполнение в полном объеме строительных работ на возводимой в рамках реформы амбулатории и присваивал бюджетные средства, злоупотребляя служебным положением.
Злоумышленник не организовал выполнение в полном объеме строительных работ и завысил в актах объемы выполненных работ на сумму почти 600 000 гривен.
Разоблачили должностное лицо в совершении преступления 29 апреля сотрудники СУ ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области по оперативным сопровождением УСБУ в области.
В ходе расследования правоохранители установили, что между директором предприятия и Малинивским поселковым советом Чугуевского района Харьковской области был заключен договор о закупке работ по строительству амбулатории. Однако, при выполнении работ по договору, служащий не организовал выполнение в полном объеме работ по устройству полов и кровли и завысил в актах объемы выполненных работ.
Сейчас директору предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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