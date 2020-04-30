Главная Новости Криминал и происшествия 6 нарядов спасателей было направлено на ликвидацию пожара на подворье в ближнем пригороде Харькова (ФОТО)
30.04.2020  14:14   

6 нарядов спасателей было направлено на ликвидацию пожара на подворье в ближнем пригороде Харькова (ФОТО)

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания на сжатом воздухе.


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29 апреля в 21:08 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Высокий на ул. Кооперативной, 66.

На ликвидацию пожара были направлены 6 отделений спасателей из Харькова., г. Мерефы, поселка Буды. На момент прибытия пожарных, огонь охватил хозяйственную постройку на площади 90 кв.м. и часть кровли жилого дома на площади 20 кв.м. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания на сжатом воздухе. 

На тушение пожара было подано 4 ручных пожарных ствола. 

Благодаря оперативным действиям спасателей, возгорание оперативно ликвидировано в масштабах, которых оно приобрело на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений. 

Локализация пожара зафиксирована в 21:50, ликвидация - в 23:47. Пострадавших нет.

Вероятная причина возникновения пожара: короткое замыкание электросети.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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