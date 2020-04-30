Главная Новости Криминал и происшествия На выезде из Харькова в сторону Старого Салтова несколько машин превратились в автохлам (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)
30.04.2020  14:36   

На выезде из Харькова в сторону Старого Салтова несколько машин превратились в автохлам (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

На дороге образовалась солидная тянучка.


://t.me/c/

По предварительной информации погиб водитель 10-ки. В комментариях по соцсетям присутствует информация о жертвах среди пассажиров. Но официального подтвержения количества жертв, пока, нет 

Судя по ролику, выложенному в соцсетях, медики уже уехали. По предварительным данным, - было лобовое столкновение. Информация уточняется. 

 

Источник:   ХС
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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