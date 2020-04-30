На выезде из Харькова в сторону Старого Салтова несколько машин превратились в автохлам (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

На дороге образовалась солидная тянучка.
По предварительной информации погиб водитель 10-ки. В комментариях по соцсетям присутствует информация о жертвах среди пассажиров. Но официального подтвержения количества жертв, пока, нет
Судя по ролику, выложенному в соцсетях, медики уже уехали. По предварительным данным, - было лобовое столкновение. Информация уточняется.
В финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
Праздник защитников границы перенесен на 30 апреля указом Президента Украины по случаю 100-летия создания пограничного ведомства.
влажность:
давление:
ветер: