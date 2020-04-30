30.04.2020 13:31

Спрятал собутыльника от следствия на тот свет - комментарии полиции (ФОТО 18+, ВИДЕО)

Тело разыскиваемого преступника сотрудники полиции нашли закопанным на Харьковщине.



://hk.npu.gov.ua

Весной 2015 года 65-летний житель села Алексеевка Краснокутского района убил 42-летнего знакомого. Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, в ходе ссоры злоумышленник избил знакомого металлической кувалдой. Тело закопал возле дома.

Погибший мужчина находился в розыске и поиски не прекращались. В результате его тело было найдено и отправлено на экспертизу. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.