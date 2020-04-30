Спрятал собутыльника от следствия на тот свет - комментарии полиции (ФОТО 18+, ВИДЕО)

Тело разыскиваемого преступника сотрудники полиции нашли закопанным на Харьковщине.
Весной 2015 года 65-летний житель села Алексеевка Краснокутского района убил 42-летнего знакомого. Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, в ходе ссоры злоумышленник избил знакомого металлической кувалдой. Тело закопал возле дома.
Погибший мужчина находился в розыске и поиски не прекращались. В результате его тело было найдено и отправлено на экспертизу. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет.
Досудебное расследование продолжается.
В финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
Праздник защитников границы перенесен на 30 апреля указом Президента Украины по случаю 100-летия создания пограничного ведомства.
влажность:
давление:
ветер: