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30.04.2020  13:31   

Спрятал собутыльника от следствия на тот свет - комментарии полиции (ФОТО 18+, ВИДЕО)

Тело разыскиваемого преступника сотрудники полиции нашли закопанным на Харьковщине.


://hk.npu.gov.ua

Весной 2015 года 65-летний житель села Алексеевка Краснокутского района убил 42-летнего знакомого. Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, в ходе ссоры злоумышленник избил знакомого металлической кувалдой. Тело закопал возле дома.

Погибший мужчина находился в розыске и поиски не прекращались. В результате его тело было найдено и отправлено на экспертизу. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, харьков, убийство, расследование, череп
 
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