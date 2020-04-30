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30.04.2020  12:46   

В Люботине под завалом земли погиб слесарь водоканала

При выполнении работ в земельной траншее погиб 63-летний мужчина.


://kh-news.net

О трагедии сообщил в социальной сети житель города, врач Денис Арман, который принимал участие в попытке спасти человека.

Медик рассказал, что к нему обратились очевидцы трагедии с просьбой о помощи. К моменту его прибытия на место ЧП, бригада скорой помощи и спасатели местной ПСЧ прямо в траншее уже оказывали неотложную помощь мужчине. Затем пострадавшего на щите подняли наверх. Реанимационные мероприятия продолжались, в целом, 30 минут. Однако, несмотря на все усилия и оперативно принятые меры, спасти пострадавшего не удалось, он скончался.

На данный момент известно, что слесаря засыпало землей. Все обстоятельства и причины гибели человек на рабочем месте выясняются

Источник:   Новости Харькова
 Тэги:  завал, спасатели, харьков, пострадавший, канава, водоканал
 
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