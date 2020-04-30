Жуткое убийство 13-летнего ребенка: полиция задержала мать девочки (ФОТО)

По факту убийства ребенка полицейские Харьковщине открыли уголовное производство. За совершение страшного преступления задержана мать 13-летней девочки. Сейчас с женщиной работают следователи.
За вчинення страшного злочину затримана мати 13-річної дівчинки. Зараз із жінкою працюють слідчі.
Нагадаємо, що сьогодні, 30 квітня, близько 06:00 до Холодногірського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Полтавський шлях знаходиться оголена жінка. Поліцейські виявили за вказаною адресою громадянку у неадекватному стані. В одній руці вона тримала ніж, в іншій – пакет, в якому знаходилась відрізана голова людини. Для з’ясування обставин події жінку доставлено до Холодногірського відділу поліції.
Близько 8:25 зі служби «102» до Дергачівського відділу поліції надійшла інформація про звернення 40-річного мешканця села Подвірки. Він повідомив, що вранці виявив обезголовлене тіло своєї 13-річної племінниці. У будинку чоловік мешкає разом зі своєю сестрою та її донькою.
За вказаним фактом слідчі Дергачівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури. Зараз триває огляд місця події.
Жінку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усі обставини встановлюються.
Відділ комунікації поліції Харківської області
Напомним, что сегодня, 30 апреля, около 6:00 в Холодногорский отдела полиции поступило сообщение о том, что на улице Полтавский шлях находится обнаженная женщина. Полицейские обнаружили по указанному адресу гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная голова человека. Для выяснения обстоятельств происшествия женщину доставили в полицию.
Около 8:25 из службы «102» в Дергачевский отдел полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. В доме мужчина проживает вместе со своей сестрой и ее дочерью.
По данному факту следователи Дергачевского отдела полиции открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры. Сейчас продолжается осмотр места происшествия.
Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
В финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Праздник защитников границы перенесен на 30 апреля указом Президента Украины по случаю 100-летия создания пограничного ведомства.
влажность:
давление:
ветер: