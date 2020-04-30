Жуткое убийство 13-летнего ребенка: полиция задержала мать девочки (ФОТО)

За вчинення страшного злочину затримана мати 13-річної дівчинки. Зараз із жінкою працюють слідчі.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 квітня, близько 06:00 до Холодногірського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Полтавський шлях знаходиться оголена жінка. Поліцейські виявили за вказаною адресою громадянку у неадекватному стані. В одній руці вона тримала ніж, в іншій – пакет, в якому знаходилась відрізана голова людини. Для з’ясування обставин події жінку доставлено до Холодногірського відділу поліції.

Близько 8:25 зі служби «102» до Дергачівського відділу поліції надійшла інформація про звернення 40-річного мешканця села Подвірки. Він повідомив, що вранці виявив обезголовлене тіло своєї 13-річної племінниці. У будинку чоловік мешкає разом зі своєю сестрою та її донькою.

За вказаним фактом слідчі Дергачівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури. Зараз триває огляд місця події.

Жінку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усі обставини встановлюються.

Відділ комунікації поліції Харківської області