30.04.2020 11:39

Рецидивист обворовывал частные дома в Кулиничах

Злоумышленник обоснованно подозревается в совершении 14 краж имущества хозяйственного назначения из частных домов.



// Нацполиция

В августе прошлого года в Немышлянский отдел полиции поступило сообщение о краже изделий из металла со двора частного домовладения. По данному факту следственный открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили причастность к преступлению 28-летнего мужчину, который уже ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что злоумышленник похищал имущество из частных домов в селе Кулиничи.



29 апреля оперативники задержали вора и изъяли у него вещи, которые принадлежали пострадавшим. Мужчине сообщено о подозрении в совершении 14 краж.



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении правонарушителя меры пресечения в виде содержания под стражей и предъявления обвинения по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.