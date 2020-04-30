Под Харьковом водитель не справился с управлением и погиб (ФОТО)

Авария произошла 29 апреля около 14:30 на выезде из города Балаклея.
По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «Nissan» не справился с управлением. В результате произошло опрокидывание легковушки. От полученных повреждений мужчина погиб до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают полицейские.
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