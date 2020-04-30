30.04.2020 11:08

Несовершеннолетние подружки сбежали из дома прогуляться по центру Харькова

Полиция нашла подростков и провела профилактическую беседу.



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29 апреля в Индустриальный отдел полиции обратились родители 16 и 17-летних девушек и сообщили, что накануне вечером подростки пошли на прогулку и домой не вернулись.



На поиски несовершеннолетних были ориентированы наряды и личный состав харьковской милиции.



Вечером 29 апреля сотрудники Индустриального отдела полиции разыскали пропавших девушек на улице Пушкинской. Они гуляли по городу.

Никаких противоправных действий в отношении подростков совершено не было.



Полицейские провели с девушками профилактическую беседу и вернули родителям.