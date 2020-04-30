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30.04.2020  11:08   

Несовершеннолетние подружки сбежали из дома прогуляться по центру Харькова

Полиция нашла подростков и провела профилактическую беседу.


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29 апреля в Индустриальный отдел полиции обратились родители 16 и 17-летних девушек и сообщили, что накануне вечером подростки пошли на прогулку и домой не вернулись.

На поиски несовершеннолетних были ориентированы наряды и личный состав харьковской милиции.

Вечером 29 апреля сотрудники Индустриального отдела полиции разыскали пропавших девушек на улице Пушкинской. Они гуляли по городу.

Никаких противоправных действий в отношении подростков совершено не было.

Полицейские провели с девушками профилактическую беседу и вернули родителям.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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