Несовершеннолетние подружки сбежали из дома прогуляться по центру Харькова

Полиция нашла подростков и провела профилактическую беседу.
29 апреля в Индустриальный отдел полиции обратились родители 16 и 17-летних девушек и сообщили, что накануне вечером подростки пошли на прогулку и домой не вернулись.
На поиски несовершеннолетних были ориентированы наряды и личный состав харьковской милиции.
Вечером 29 апреля сотрудники Индустриального отдела полиции разыскали пропавших девушек на улице Пушкинской. Они гуляли по городу.
Никаких противоправных действий в отношении подростков совершено не было.
Полицейские провели с девушками профилактическую беседу и вернули родителям.
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