Главная Новости Криминал и происшествия Разбили, потом раздавили: на месте оформления ДТП столкнулись легковушки (ВИДЕО, ФОТО)
30.04.2020  09:52   

Разбили, потом раздавили: на месте оформления ДТП столкнулись легковушки (ВИДЕО, ФОТО)

Вечером 29 апреля в районе метро академика Павлова произошло две аварии на одном и том же месте, но с разницей во времени.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиуии, первое столкновение произошло около половиня десятого вечера на улице Академика Павлова, 271.

Участниками происшествия стали автомобиль ВАЗ 2101 и мотоцикл Yamaha.

В результате ДТП медики госпитализировали в болницу водителя мотоцикла.



Пока следственно-оперативная группа устанавливала обстоятельства происшествия, на том же месте столкнулись ВАЗ и Skoda.

По свидетельствам очевидцев Skoda наехала на лежащий на дороге мотоцикл.

Тэги:  дтп, харьков
 
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