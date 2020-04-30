30.04.2020 09:52

Разбили, потом раздавили: на месте оформления ДТП столкнулись легковушки (ВИДЕО, ФОТО)

Вечером 29 апреля в районе метро академика Павлова произошло две аварии на одном и том же месте, но с разницей во времени.



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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиуии, первое столкновение произошло около половиня десятого вечера на улице Академика Павлова, 271.



Участниками происшествия стали автомобиль ВАЗ 2101 и мотоцикл Yamaha.



В результате ДТП медики госпитализировали в болницу водителя мотоцикла.





Пока следственно-оперативная группа устанавливала обстоятельства происшествия, на том же месте столкнулись ВАЗ и Skoda.

По свидетельствам очевидцев Skoda наехала на лежащий на дороге мотоцикл.