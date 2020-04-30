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30.04.2020  08:37   

Детей, которые заблудились в лесу, нашли полицейские

Еще утром двое маленьких жителей пгт Хорошево Харьковского района 6 и 8 лет отправились кататься на велосипедах и пропали без вести. Их родители бросились их искать вечером и обратились за помощью к местной полиции.


// Нацполиция

Сообщение об исчезновении несовершеннолетних мальчиков поступило в работников Харьковского отдела полиции около 21:00. Сразу по тревоге был поднят весь личный состав районной полиции.

Получив приметы мальчиков, полицейские сразу организовали поисковые мероприятия. К розыску присоединились жители поселка. Маленьких путешественников работники полиции обнаружили около 22:50. Дети были без велосипедов и блуждали по лесу. Как оказалось, мальчики решили навестить своих друзей в соседнем селе и заблудились.

Полицейские вернули мальчиков домой. Никаких событий криминального характера с ними не произошло.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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