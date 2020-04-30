Детей, которые заблудились в лесу, нашли полицейские

Еще утром двое маленьких жителей пгт Хорошево Харьковского района 6 и 8 лет отправились кататься на велосипедах и пропали без вести. Их родители бросились их искать вечером и обратились за помощью к местной полиции.
Сообщение об исчезновении несовершеннолетних мальчиков поступило в работников Харьковского отдела полиции около 21:00. Сразу по тревоге был поднят весь личный состав районной полиции.
Получив приметы мальчиков, полицейские сразу организовали поисковые мероприятия. К розыску присоединились жители поселка. Маленьких путешественников работники полиции обнаружили около 22:50. Дети были без велосипедов и блуждали по лесу. Как оказалось, мальчики решили навестить своих друзей в соседнем селе и заблудились.
Полицейские вернули мальчиков домой. Никаких событий криминального характера с ними не произошло.
Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.
День предоставляет вам все шансы для того, чтобы добиться желаемого. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
29 (16) апреля 1898 года в Харькове был проведен первый праздник древонасаждения.
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