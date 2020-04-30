30.04.2020 08:37

Детей, которые заблудились в лесу, нашли полицейские

Еще утром двое маленьких жителей пгт Хорошево Харьковского района 6 и 8 лет отправились кататься на велосипедах и пропали без вести. Их родители бросились их искать вечером и обратились за помощью к местной полиции.



// Нацполиция

Сообщение об исчезновении несовершеннолетних мальчиков поступило в работников Харьковского отдела полиции около 21:00. Сразу по тревоге был поднят весь личный состав районной полиции.



Получив приметы мальчиков, полицейские сразу организовали поисковые мероприятия. К розыску присоединились жители поселка. Маленьких путешественников работники полиции обнаружили около 22:50. Дети были без велосипедов и блуждали по лесу. Как оказалось, мальчики решили навестить своих друзей в соседнем селе и заблудились.



Полицейские вернули мальчиков домой. Никаких событий криминального характера с ними не произошло.



Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.