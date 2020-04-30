Главная Новости Криминал и происшествия На Московском проспекте Daewoo протаранил столб
30.04.2020  09:08   

На Московском проспекте Daewoo протаранил столб

Авария произошла 29 апреля около 19:30 на проспекте Московском, 232.


// Facebook

По предварительной информации водитель автомобиля Daewoo не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу двух пассажиров автомобиля Daewoo.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.04 Криминал и происшествия ДТП с перевертышем: легковушки не поделили перекресток (ФОТО) 28.04 Криминал и происшествия ДТП: водиле чуть не влетело по шее от сбитого им велосипедиста (ВИДЕО) 28.04 Дороги и транспорт На вулиці Героїв Праці, в районі гідропарку, встановлюють новий світлофор
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 