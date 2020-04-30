На Московском проспекте Daewoo протаранил столб

Авария произошла 29 апреля около 19:30 на проспекте Московском, 232.
По предварительной информации водитель автомобиля Daewoo не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу двух пассажиров автомобиля Daewoo.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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