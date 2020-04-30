30.04.2020 08:19

14-летняя девушка спасла свою семью от пожара (ФОТО)

27 апреля в 3.08 в жилом доме в селе Гроза Шевченковского района Харьковской области произошел пожар. В доме находились двое взрослых и трое детей.



// ГСЧС

Площадь горения составила около 10 кв.м. В спальной комнате горели домашние вещи.

Старшая 14-летняя девочка Виолетта проснулась ночью от едкого дыма и вынесла двоих детей (годовалого и двенадцатилетнего мальчиков) из дома. Затем она вернулась и разбудила взрослых.



Во время пожара 42-летний мужчина получил ожоги головы, рук, туловища и дыхательных путей. Его доставили в ожоговый центр Харькова.

К месту происшествия были вызваны спасатели, которые и потушили пламя.