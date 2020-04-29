29.04.2020 18:22

Минирование в центре Харькова: бомб не найдено

Информация о минировании не подтвердилась.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, специалисты обследовали около 2 тысяч кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 95 граждан. Взрывных устройств или других опасных веществ обнаружено не было.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в учреждении, расположенном на площади Свободы, 6, поступило в службу "102" 29 апреля около 11:00.

На месте работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.