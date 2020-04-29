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29.04.2020  18:22   

Минирование в центре Харькова: бомб не найдено

Информация о минировании не подтвердилась.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, специалисты обследовали около 2 тысяч кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 95 граждан. Взрывных устройств или других опасных веществ обнаружено не было.
 
Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в учреждении, расположенном на площади Свободы, 6, поступило в службу "102" 29 апреля около 11:00.
 
На месте работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.
 
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомба, харьков
 
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