В государственную собственность через суд прокуратура вернула земли Изюмщины

Фермеры взяли землю под ведение хозяйства на 49 лет без торгов с нарушением процедур передачи и законодательства
Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск первого заместителя руководителя Изюмской местной прокуратуры Харьковской области к Фермерскому хозяйству в селе Первомайское о признании незаконными и отмене приказов, договоров аренды и возврате земель государству площадью более 131 га общей стоимостью более 3 млн грн.
Земля, расположенная на территории Первомайского сельского совета Боровского района Харьковской области, была передана в аренду для ведения фермерского хозяйства сроком на 49 лет.
Передача в аренду земельных участков, находящихся в государственной или коммунальной собственности, осуществляется по результатам проведения земельных торгов.
«Земельные участки были переданы незаконно, с нарушением требований законодательства, без проведения обязательных земельных торгов. Порядок проведения земельных торгов закреплен в ст.135 Земельного Кодекса Украины. Таким образом, государство лишилось законного и наиболее полного источника дохода, что привело к невозможности направить средства на реализацию программ социально-экономического развития»,– объяснили в пресс-службе суда.
Учитывая установленные обстоятельства, наличие в материалах дела надлежащих и допустимых доказательств, суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.
День предоставляет вам все шансы для того, чтобы добиться желаемого. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
29 (16) апреля 1898 года в Харькове был проведен первый праздник древонасаждения.
влажность:
давление:
ветер: