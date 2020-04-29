29.04.2020 15:55

В государственную собственность через суд прокуратура вернула земли Изюмщины

Фермеры взяли землю под ведение хозяйства на 49 лет без торгов с нарушением процедур передачи и законодательства



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Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск первого заместителя руководителя Изюмской местной прокуратуры Харьковской области к Фермерскому хозяйству в селе Первомайское о признании незаконными и отмене приказов, договоров аренды и возврате земель государству площадью более 131 га общей стоимостью более 3 млн грн.

Земля, расположенная на территории Первомайского сельского совета Боровского района Харьковской области, была передана в аренду для ведения фермерского хозяйства сроком на 49 лет.



Передача в аренду земельных участков, находящихся в государственной или коммунальной собственности, осуществляется по результатам проведения земельных торгов.



«Земельные участки были переданы незаконно, с нарушением требований законодательства, без проведения обязательных земельных торгов. Порядок проведения земельных торгов закреплен в ст.135 Земельного Кодекса Украины. Таким образом, государство лишилось законного и наиболее полного источника дохода, что привело к невозможности направить средства на реализацию программ социально-экономического развития»,– объяснили в пресс-службе суда.



Учитывая установленные обстоятельства, наличие в материалах дела надлежащих и допустимых доказательств, суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.