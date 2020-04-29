В центре Харькова ищут взрывчатку

В полицию поступило сообщение о минировании Харьковского окружного административного суда.
Сообщение о закладке взрывчатки в учреждении, расположенном на площади Свободы, 6, поступило в службу "102" 29 апреля около 11:00.
На место выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.
В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.
День предоставляет вам все шансы для того, чтобы добиться желаемого. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
29 (16) апреля 1898 года в Харькове был проведен первый праздник древонасаждения.
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