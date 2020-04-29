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29.04.2020  11:58   

В центре Харькова ищут взрывчатку

В полицию поступило сообщение о минировании Харьковского окружного административного суда.


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Сообщение о закладке взрывчатки в учреждении, расположенном на площади Свободы, 6, поступило в службу "102" 29 апреля около 11:00.

На место выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.

В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
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