Дело чиновницы, присваивавшей зарплаты медиков, отправлено в суд

Завладела средствами, предназначенными на оплату заработной платы работникам медицинского учреждения, - чиновница предстанет перед судом.
На протяжении января 2018 года по январь 2019 года служащая медицинского учреждения завышала заработные платы себе и другим работникам учреждения, внося недостоверные данные в ведомости о начислении заработной платы. А разницу между заработной платой «на бумаге» и полученной работниками клала себе в «карман».
Таким образом чиновница завладела бюджетными средствами, которые были выделены для выплаты заработной платы и премирования врачей и медицинского персонала, и осуществила растрату указанных средств.
Этими действиями она нанесли убытки местной общине на сумму свыше 680 тыс. грн.
Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении должностного лица одного из медицинских учреждений Нововодолажского района по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины (растрата и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Напомним, в ноябре 2019 года прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении указанной чиновнице Нововодолажского района по факту завладения имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
В марте 2020 года указанному должностному лицу сообщено об изменении ранее сообщенной подозрения по факту растраты и завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) и о новой подозрение по факту внесения в официальные документы заведомо ложных сведений и выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
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