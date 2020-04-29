Под Харьковом выясняют, от чего загорелась крыша

В Золочевском районе спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке.
28 апреля в 12:36 на номер «101» поступило сообщение, про в поселке Березовка горит хозяйственная постройка.
На месте спасатели установили, что горит кровля хозяйственной постройки, гараж и летней кухни на площади 60 кв.м.
Оперативными действиями спасателей пожар локализовали в 13:05, не допустив дальнейшего распространения пламени. Окончательно огонь ликвидирован в 14:15.
Причина пожара выясняется.
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