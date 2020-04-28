ДТП с перевертышем: легковушки не поделили перекресток (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на прекрестке Ляпунова и Шатиловской - авария.
Во время ДТП, во время котрого столкнулись два легковых автомобиля, оди из них перевернулся.
Инофрмациии о пострадвших пока нет.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте.
влажность:
давление:
ветер: