28.04.2020 19:10

ДТП с перевертышем: легковушки не поделили перекресток (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.



ДТП с перевертышем: легковушки не поделили перекресток (ФОТО)



Как информируют пользователи соцсети, на прекрестке Ляпунова и Шатиловской - авария.

Во время ДТП, во время котрого столкнулись два легковых автомобиля, оди из них перевернулся.

Инофрмациии о пострадвших пока нет.