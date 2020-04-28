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28.04.2020  19:10   

ДТП с перевертышем: легковушки не поделили перекресток (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


ДТП с перевертышем: легковушки не поделили перекресток (ФОТО)

Как информируют пользователи соцсети, на прекрестке Ляпунова и Шатиловской - авария.

Во время ДТП, во время котрого столкнулись два легковых автомобиля, оди из них перевернулся.

Инофрмациии о пострадвших пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков, перевертыш, перевернулся автомобиль
 
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