Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: водиле чуть не влетело по шее от сбитого им велосипедиста (ВИДЕО)
28.04.2020  18:38   

ДТП: водиле чуть не влетело по шее от сбитого им велосипедиста (ВИДЕО)

Об аварии и конфликте сообщают очевидцы.


//t.me

Пользователи соцсети информируют о ДТП.

На  Киевской произошла аврия во время корой автомбилист сбил велосипедиста.

После нее произошел словенсый конфликт, котрый мог перерасти в драку, в которой волителею могло серьезщно достаться.  

Внимание! В ролике звучит ненормативная лексика.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, сбил велосипедиста
 
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