ДТП: водиле чуть не влетело по шее от сбитого им велосипедиста (ВИДЕО)

Об аварии и конфликте сообщают очевидцы.
Пользователи соцсети информируют о ДТП.
На Киевской произошла аврия во время корой автомбилист сбил велосипедиста.
После нее произошел словенсый конфликт, котрый мог перерасти в драку, в которой волителею могло серьезщно достаться.
Внимание! В ролике звучит ненормативная лексика.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте.
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