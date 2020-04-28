28.04.2020 16:48

Харьковчанин едва заживо не расчленил собутыльника топором

Полицейские разоблачили в совершении тяжкого преступления 27-летнего харьковчанина. Сейчас злоумышленник находится под стражей.



://hk.npu.gov.ua

27 апреля поступило сообщение от медиков о том, что в больницу в тяжелом состоянии был доставлен 42-летний мужчина с многочисленными травмами и ножевыми ранениями.

Мужчины вместе распивали алкогольные напитки. Между ними возник конфликт. В результате 27-летний злоумышленник начал наносить знакомому многочисленные удары ножом и топором.

В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники Основянского отдела полиции за считанные часы задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщение мужу о подозрении.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.