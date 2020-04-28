Харьковчанин едва заживо не расчленил собутыльника топором

Полицейские разоблачили в совершении тяжкого преступления 27-летнего харьковчанина. Сейчас злоумышленник находится под стражей.
27 апреля поступило сообщение от медиков о том, что в больницу в тяжелом состоянии был доставлен 42-летний мужчина с многочисленными травмами и ножевыми ранениями.
Мужчины вместе распивали алкогольные напитки. Между ними возник конфликт. В результате 27-летний злоумышленник начал наносить знакомому многочисленные удары ножом и топором.
В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники Основянского отдела полиции за считанные часы задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении преступления.
Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщение мужу о подозрении.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте.
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