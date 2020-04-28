28.04.2020 15:51

Вертолет пролетел в 100 метрах от тела: стали известны подробности гибели девочки

Шестилетняя Милена Шевелева после ссоры с братом заблудилась и замерзла от ночного холода.



://hk.npu.gov.ua

Шестилетняя Милена Шевелева, которую нашли мертвой в Харьковской области, после ссоры с братом заблудилась и пошла в противоположную сторону от дома. Об этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Вечером 26 апреля к правохранителям обратилась жительница Золочевского района и рассказала о пропаже внучки. Отмечалось, что 6-летняя Милена Шевелева пропала на 40 день после смерти ее бабушки. Она пошла гулять вместе со своим братом, а затем он вернулся домой один. По словам односельчан, мальчик был на велосипеде и предварительно поругался с сестрой.

Когда бабушка по папиной линии заметила, что мальчик пришел один, то пошла искать девочку. Помимо этого, о пропаже ребенка рассказали спасателям, полицейским и местным жителям, а также вызвали сотрудников скорой помощи. Люди до утра прочесывали окрестности в районе Сосновки под сильным ветром и проливным дождем.олицию.

Когда уже совсем стемнело, Милену продолжали искать. На просьбу о помощи откликнулись жители соседних сел. В итоге в поисковой операции было задействовано около пятисот человек. На подмогу вызвали даже вертолеты: летали низко над лесом и искали пропавшего ребенка с помощью тепловизоров.

К поискам малышки были привлечены сотрудники трех райотделов, егеря с тепловизорами, а также шестеро кинологов. Следы несовершеннолетней вывели правоохранителей к ручью, но из-за темного времени суток нельзя было привлечь водолазов. Утром близлежащий ставок осмотрели, но тела не обнаружили, поэтому оставалась надежда найти девочку живой. На второй день Милену Шевелеву искали около 500 человек. Задействовали также вертолет, который пролетел всего в сотне метров от места, где позднее обнаружили ребенка.

"В 17:00 ее тело нашел сотрудник ГСЧС. Девочка плохо видела и где-то по дороге потеряла очки. Видимо, ее привлекли огни и в результате она пошла не в сторону дома, а к Гоптовке. Шла по кромке поля, медленно из-за высокой травы. Ей удалось пройти восемь километров. Смерть наступила около 02:00", - рассказал глава областной полиции Валерий Сокуренко.