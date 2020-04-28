28.04.2020 15:40

Схема «ваш сын попал в ДТП» дала сбой - правоохранители задержали псевдо-решалу (ФОТО)

Пенсионерку из Богодухова обманули на 1400 долларов по классической схеме, но что то пошло не так.



://hk.npu.gov.ua

В понедельник, 27 апреля, в Богодухове правоохранители задержали мошенника, который обманом выманил у 82-летней жительницы города ее сбережения.

Злоумышленником оказался 33-летний житель города Сумы. Выяснилось, что мошенник позвонил пенсионерке и сообщил, что ее родственник попал в ДТП и нуждается в деньгах на лечение. Злоумышленник пришел в дом пожилой женщины, где она отдала ему 1400 долларов США и 10 000 гривен. Кроме бабушкиных денег, правонарушитель прихватил тайком еще и ее мобильный телефон, после чего сел в такси и уехал.

Полицейским удалось установить местонахождение мошенника и задержать его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства были изъяты.

Следователями Богодуховского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание до 6 лет лишения свободы.