28.04.2020 14:56

Несовершеннолетний рецидивист избил и ограбил пенсионера, разменявшего девятый десяток (ФОТО)

Юноша среди ночи ворвался в дом, позарившись на остатки пенсии пожилого хозяина.



://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 24 апреля в 7:30 в Змиевской отдела поступило сообщение от 56-летнего сына потерпевшего о том, что в поселке Гениевка неизвестный проник в дом его 83-летнего отца, избил и забрал денежные средства.

Злоумышленником оказался 17-летний неоднократно судимый за совершение краж житель села Андреевка Балаклейского района.

Как было установлено, ночью злоумышленник повредил замок входной двери и проник в жилой дом пенсионера. Молодой несколько раз ударил потерпевшего кулаками в область головы и лица. После этого злоумышленник забрал у мужчины 1600 гривен и скрылся.

Юноше сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.