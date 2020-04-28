Бизнесмен в поселковом зале для тяжелой атлетики отжал 3k, но результат не оценили

За присвоение почти 3 000 долларов США на ремонте спортзала суд решил назначить штраф в 850 грн.
Об этом говорится в приговоре Валковского районного суда Харьковской области.
По данным суда, между предпринимателем и Валковской районного детско-юношеской школой "Спорт для всех" был заключен договор о реконструкции зала тяжелой атлетики, расположенной на улице Стадионной в городе Валки. Стоимость работ составила 4 млн. 400 тыс. грн.
При выполнении работ в июне 2019 предприниматель завысил стоимость материалов на 69,7 тыс. грн, присвоив таким образом бюджетные средства.
Суд признал предпринимателя виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 850 грн лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Также он должен компенсировать государству нанесенный ущерб.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте.
влажность:
давление:
ветер: