Главная Новости Криминал и происшествия Бизнесмен в поселковом зале для тяжелой атлетики отжал 3k, но результат не оценили
28.04.2020  14:14   

Бизнесмен в поселковом зале для тяжелой атлетики отжал 3k, но результат не оценили

За присвоение почти 3 000 долларов США на ремонте спортзала суд решил назначить штраф в 850 грн.


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Об этом говорится в приговоре Валковского районного суда Харьковской области.

По данным суда, между предпринимателем и Валковской районного детско-юношеской школой "Спорт для всех" был заключен договор о реконструкции зала тяжелой атлетики, расположенной на улице Стадионной в городе Валки. Стоимость работ составила 4 млн. 400 тыс. грн.

При выполнении работ в июне 2019 предприниматель завысил стоимость материалов на 69,7 тыс. грн, присвоив таким образом бюджетные средства.

Суд признал предпринимателя виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 850 грн лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Также он должен компенсировать государству нанесенный ущерб.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  суд, харьков, решение, бюджет, кража, коррупция
 
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