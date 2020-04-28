28.04.2020 14:41

6-летнюю девочку, которую разыскивали в Золочевском районе, нашел мертвой работник ГСЧС ( ФОТО, ВИДЕО, дополняется)

«Все было пройдено должным образом»: брифинг начальника полиции о поисках ребенка на Харьковщине.



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Об этом на брифинге 28 апреля сообщил начальник Главного управления Нацполиции Харьковщины Валерий Сокуренко, сообщает корреспондент Общественного.

"Все было пройдено должным образом. Эпицентр поисков был дом бабушки. И от него мы раскручивали эту спираль. К большому сожалению, только в 17:00 27 числа нашли девочку. Нашли мертвым. Нашли ее сотрудники Министерства внутренних дел, это был представитель подразделения чрезвычайных ситуаций ", - сказал Сокуренко.

По его словам, ребенок плохо видела и потеряла очки. Как сказал Сокуренко, она пошла не в сторону дома бабушки, а в другую сторону.

"Двигалась она по краю поля, трава высокая, выше нее эта трава, конечно, быстро она идти не могла. И так она прошла где-то близко к 8 км. То, что мы видим ... выбилась из сил ... Судмедэксперт, предварительно , никаких повреждений нет. Смерть наступила около 2.00 ночи ", - сказал начальник облуправления милиции.

"Назначены экспертизы, которые будут проведены. Провели детальный осмотр места происшествия. Когда будут экспертизы, мы можем сказать, что уголовное производство закончено. Будут конечные выводы", - отметил он.