6-летнюю девочку, которую разыскивали в Золочевском районе, нашел мертвой работник ГСЧС ( ФОТО, ВИДЕО, дополняется)

«Все было пройдено должным образом»: брифинг начальника полиции о поисках ребенка на Харьковщине.
Об этом на брифинге 28 апреля сообщил начальник Главного управления Нацполиции Харьковщины Валерий Сокуренко, сообщает корреспондент Общественного.
"Все было пройдено должным образом. Эпицентр поисков был дом бабушки. И от него мы раскручивали эту спираль. К большому сожалению, только в 17:00 27 числа нашли девочку. Нашли мертвым. Нашли ее сотрудники Министерства внутренних дел, это был представитель подразделения чрезвычайных ситуаций ", - сказал Сокуренко.
По его словам, ребенок плохо видела и потеряла очки. Как сказал Сокуренко, она пошла не в сторону дома бабушки, а в другую сторону.
"Двигалась она по краю поля, трава высокая, выше нее эта трава, конечно, быстро она идти не могла. И так она прошла где-то близко к 8 км. То, что мы видим ... выбилась из сил ... Судмедэксперт, предварительно , никаких повреждений нет. Смерть наступила около 2.00 ночи ", - сказал начальник облуправления милиции.
"Назначены экспертизы, которые будут проведены. Провели детальный осмотр места происшествия. Когда будут экспертизы, мы можем сказать, что уголовное производство закончено. Будут конечные выводы", - отметил он.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
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