28.04.2020 12:52

Харьковских полицейских подозревают в сокрытии умышленного убийства

В ходе следствия по резонансному убийству правоохранители установили, что сотрудники Новобаварского отдела полиции скрыли особо тяжкое преступление, внеся в ЕРДР данные о естественной смерти жертвы.



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Харьковских полицейских подозревают в сокрытии умышленного убийства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, подозреваемые в убийстве 25-летней харьковчанки сознались в еще одном тяжком преступлении.

Напомним, 29 февраля 2020 года 27-летний харьковчанин и 30-летний житель поселка Песочин убили и ограбили 25-летнюю женщину. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники спрятали тело погибшей в коллекторной трубе и подожгли его. Через некоторое время правоохранители задержали злоумышленников.

Фигуранты рассказали, что в ноябре 2013 года на берегу реки Уды они убили 46-летнего харьковчанина. В ходе следствия правоохранители установили, что сотрудники Новобаварского отдела полиции скрыли особо тяжкое преступление, внеся в ЕРДР данные о естественной смерти жертвы.

Прокуратура отменила постановление следователя о закрытии дела об убийстве мужчины, сменив его квалификацию на “умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц с особой жестокостью”.

По факту служебной халатности полицейских открыто производство по статье 367 (“служебная халатность”) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что харьковская полиция установила личность девушки, чьё сожженное тело было найдено в коллекторе на Баварии. По информации СМИ, убитой оказалась 25-летняя Анастасия Слухова, уроженка поселка Высокий. По словам местных жителей, девушка недавно перебралась в Харьков и устроилась на работу швеей. Мама Насти о трагедии узнала от правоохранителей. Опознать дочь женщина смогла лишь по нательному крестику. По неофициальной версии, которую также подтверждают местные жители, к преступлению могут быть причастны два знакомых Насти, оба уже имели проблемы с законом.