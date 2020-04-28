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28.04.2020  10:58   

Мины и фугасы: у пиротехников ГСЧС выдался горячий понедельник

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС за сутки разминировали 21 взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны.


// ГСЧС

27 апреля пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области проводили работы по разминированию в Харьковском и Печенежском районах области.

Всего был уничтожен 21 боеприпас: 3 минометные мины, 16 артснарядов разного калибра и 2 фугасные авиабомбы.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, минирование, харьков, гсчс
 
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