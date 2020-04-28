Мины и фугасы: у пиротехников ГСЧС выдался горячий понедельник

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС за сутки разминировали 21 взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны.
27 апреля пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области проводили работы по разминированию в Харьковском и Печенежском районах области.
Всего был уничтожен 21 боеприпас: 3 минометные мины, 16 артснарядов разного калибра и 2 фугасные авиабомбы.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте.
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