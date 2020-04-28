28.04.2020 08:44

Водителя с запредельной дозой алкоголя в крови остановили за нарушение ПДД

Во время ночной смены патрульные остановили водителя, ставшего «рекордсменом» в минувшие выходные.



// Патрульная полиция

На улице Монюшко правоохранители остановили автомобиль MAZDA за нарушение правил дорожного движения.

В ходе общения полицейские обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения.



Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат осмотра с помощью прибора DRAGER показал 2,89 промилле алкоголя в крови, что превышает допустимую норму почти в 14,5 раз.



На 31-летнего водителя автомобиля MAZDA патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 КУоАП (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения). Материалы будут переданы в суд.