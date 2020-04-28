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28.04.2020  08:44   

Водителя с запредельной дозой алкоголя в крови остановили за нарушение ПДД

Во время ночной смены патрульные остановили водителя, ставшего «рекордсменом» в минувшие выходные.


// Патрульная полиция

На улице Монюшко правоохранители остановили автомобиль MAZDA за нарушение правил дорожного движения.

В ходе общения полицейские обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения.

Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат осмотра с помощью прибора DRAGER показал 2,89 промилле алкоголя в крови, что превышает допустимую норму почти в 14,5 раз.

На 31-летнего водителя автомобиля MAZDA патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 КУоАП (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения). Материалы будут переданы в суд.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  пьяный водитель, патрульные, харьков, полиция
 
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