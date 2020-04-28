Водителя с запредельной дозой алкоголя в крови остановили за нарушение ПДД

Во время ночной смены патрульные остановили водителя, ставшего «рекордсменом» в минувшие выходные.
На улице Монюшко правоохранители остановили автомобиль MAZDA за нарушение правил дорожного движения.
В ходе общения полицейские обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения.
Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат осмотра с помощью прибора DRAGER показал 2,89 промилле алкоголя в крови, что превышает допустимую норму почти в 14,5 раз.
На 31-летнего водителя автомобиля MAZDA патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 КУоАП (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения). Материалы будут переданы в суд.
Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
В этот день по народным традициям вспоминали ворона.
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