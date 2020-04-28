На «Стекляшке» автомобиль вылетел на тротуар и врезался в стену (ФОТО)

Авария произошла около 3:20 утра 27 апреля на улице Сумской, 74.
Водитель автомобиля Opel Astra не учел дорожной обстановки, нe справился с управлением и совершил наезд на препятствие – дом, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
К счастью, в результате ДТП никто нe пострадал.
Кроме того, у водителя не было при себе водительсвких прав.
Патрульные составили на нарушителя административный протокол по ст.124 КУоАП и вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП.
Составленные матeриалы пeрeдадут в суд.
Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
В этот день по народным традициям вспоминали ворона.
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