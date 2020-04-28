28.04.2020 08:19

На «Стекляшке» автомобиль вылетел на тротуар и врезался в стену (ФОТО)

Авария произошла около 3:20 утра 27 апреля на улице Сумской, 74.



// Патрульная полиция

Водитель автомобиля Opel Astra не учел дорожной обстановки, нe справился с управлением и совершил наезд на препятствие – дом, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



К счастью, в результате ДТП никто нe пострадал.

Кроме того, у водителя не было при себе водительсвких прав.

Патрульные составили на нарушителя административный протокол по ст.124 КУоАП и вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП.

Составленные матeриалы пeрeдадут в суд.