27.04.2020 19:52

Кровавая расправа ревнивца: приговор вынесен

Жестокий убийца проведет 11 лет за решеткой.



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Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и приговорен к 11 годам лишения свободы.

По информации начальника управления прокуратуры Харьковской области Татьяны Сотнікової, установлено, что в июне 2018 года между двумя знакомыми, которые распивали спиртные напитки, возник спор на почве ревности к женщине. Однако, считая конфликт исчерпанным, один из мужчин направился домой, а другой продолжил употреблять алкоголь в одиночестве.

Считая себя оскорбленным и зная место проживания собутыльника, мужчина направился к нему. Взяв кирпич, через незапертую дверь злоумышленник вошел в комнату, где спал его «обидчик», и нанес не менее 5 ударов кирпичом по голове, а затем начал душить, в результате чего мужчина скончался.

В судебном заседании обвиняемый признал вину лишь частично, пояснив, что не имел намерения убивать. Приговором суда мужчина признан виновным и приговорен к 11 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку не истекло время на его апелляционное обжалование..