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27.04.2020  18:56   

Мошенник обманул старушку на 50 тысяч гривен (ФОТО)

Под Харьковом пойман телефонный мошенник.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполции, установлено, что неизвестный позвонил 82-летней жительнице города Богодухова и рассказал, что его родственник попал в ДТП и нуждается в деньгах на лечение. 
 
Когда злоумышленник пришел зв деньгами в дом пожилой женщины, она отдала ему 1400 долларов США и 10 000 гривен. 
 
Также правонарушитель тайком прихватил с собой мобильный телефон потерпевшей.
 
После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия на такси.
 
Принятыми мерами полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его в порядке ст.  208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Следователями Богодуховский отдела полиции открыты уголовные производства по ч. 1 ст.  190 (мошенничество) и ч. 3 ст.  185 (кража) уголовного кодекса Украины. 
 
Максимальное наказание предусматривает до 6 лет лишение свободы.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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