27.04.2020 18:56

Мошенник обманул старушку на 50 тысяч гривен (ФОТО)

Под Харьковом пойман телефонный мошенник.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполции, установлено, что неизвестный позвонил 82-летней жительнице города Богодухова и рассказал, что его родственник попал в ДТП и нуждается в деньгах на лечение.

Когда злоумышленник пришел зв деньгами в дом пожилой женщины, она отдала ему 1400 долларов США и 10 000 гривен.

Также правонарушитель тайком прихватил с собой мобильный телефон потерпевшей.

После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия на такси.

Принятыми мерами полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователями Богодуховский отдела полиции открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 185 (кража) уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание предусматривает до 6 лет лишение свободы.