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27.04.2020  17:59   

Похититель велосипедов: воришка действовал на ХТЗ (ФОТО)

Харьковские копы задержали вора.


Похититель велосипедов: воришка действовал на ХТЗ (ФОТО)
Как сообщает ГУ Нацполиции, в ноябре 2019 года в Индустриальный отдел полиции поступила информация о краже велосипеда из тамбура дома.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина.
 
Следователем по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. В ходе расследования было установлено, что мужчина совершал кражи велосипедов по Харькову и в городе Ахтырка Сумской области. В соседней области, его подозревают в совершении 16 фактов краж.
 
Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий 24 апреля оперативники Индустриального отдела полиции задержали вора. У злоумышленника сотрудники полиции изъяли 3 велосипеды – один в автомобиле и два в квартире по месту жительства. Также полицией установлено 4 факта совершения мужчиной краж в Индустриальном районе Харькова.
 
Сейчас уголовное производство передано в Ахтырский отдел полиции Сумской области для выдвижения обвинения и задержания злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас вор находится в следственном изоляторе Сумской области.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, крал велосипеды, харьков, ахтырка
 
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