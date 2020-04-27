27.04.2020 17:59

Похититель велосипедов: воришка действовал на ХТЗ (ФОТО)

Харьковские копы задержали вора.



Похититель велосипедов: воришка действовал на ХТЗ (ФОТО)



Как сообщает ГУ Нацполиции, в ноябре 2019 года в Индустриальный отдел полиции поступила информация о краже велосипеда из тамбура дома.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина.

Следователем по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. В ходе расследования было установлено, что мужчина совершал кражи велосипедов по Харькову и в городе Ахтырка Сумской области. В соседней области, его подозревают в совершении 16 фактов краж.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий 24 апреля оперативники Индустриального отдела полиции задержали вора. У злоумышленника сотрудники полиции изъяли 3 велосипеды – один в автомобиле и два в квартире по месту жительства. Также полицией установлено 4 факта совершения мужчиной краж в Индустриальном районе Харькова.

Сейчас уголовное производство передано в Ахтырский отдел полиции Сумской области для выдвижения обвинения и задержания злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас вор находится в следственном изоляторе Сумской области.