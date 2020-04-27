27.04.2020 16:53

В бегах от обсервации: копы выявили более тысячи нарушителей карантина

На Харьковщине полицейские составили 1144 протоколы за нарушение правил соблюдения карантина.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, большинство админпротоколов составлено в отношении лиц, которые вернулись в страну и отказались от обсервации. Также полицейские обнаружили в общественном месте без защитной маски, трех продавцов, которые осуществляли продажу продуктов питания без средств личной безопасности и обнаружили два заведения, которые продолжали работать вопреки временным ограничениям.

Всего с начала превентивных мероприятий полицейские составили 194 админпротоколы в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц. 79 нарушений выявлены среди руководителей торговых учреждений и учреждений питания. 12 административных протоколов сотрудники полиции составили в отношении перевозчиков, 14 – руководителей предприятий, учреждений, организаций, 844 – в отношении граждан за нарушение карантинных правил по самоизоляции.

В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 тысяч гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.