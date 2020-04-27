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27.04.2020  14:05   

Протапливали в холодную ночь и едва не сожгли дом в ближнем пригороде Харькова (ФОТО)

Дергачевский район: спасатели ликвидировали пожар в пристройке к жилому дому


://kh.dsns.gov.ua

26 апреля в 5:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Дергачевский район, с. Солоницевка, въезд Ученический, 4.

К месту происшествия были направлены 3 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей, огнем была охвачена хозяйственная пристройка к жилому дому на площади около 60 м.кв.

В 6:25 пожар был локализован, а в 07:50 полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на жилой дом. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается. 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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