27.04.2020 14:05

Протапливали в холодную ночь и едва не сожгли дом в ближнем пригороде Харькова (ФОТО)

Дергачевский район: спасатели ликвидировали пожар в пристройке к жилому дому



://kh.dsns.gov.ua

26 апреля в 5:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Дергачевский район, с. Солоницевка, въезд Ученический, 4.

К месту происшествия были направлены 3 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей, огнем была охвачена хозяйственная пристройка к жилому дому на площади около 60 м.кв.

В 6:25 пожар был локализован, а в 07:50 полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на жилой дом. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.