27.04.2020 12:50

В Харькове завершили расследование против экс-лесничего, которого оскандалил Зеленский

Региональные антикоррупционеры завершили расследование в отношении экс-директора Гутянского лесхоза Виктора Сиси, которого подозревают в попытке подкупить детекатива НАБУ.



://nabu.gov.ua/novyny

НАБУ и САП завершили расследование в отношении директора одного из государственных предприятий Харьковской области, уличенного «на горячем» во время предоставления 100 тыс. Долл. США неправомерной выгоды детектива НАБУ.

24 апреля 2020 стороне защиты предоставлены материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.369 УК Украины.

Следствие установило, что руководитель лесхоза предложил детективу Национального бюро неправомерную выгоду за решение вопроса о закрытии уголовного производства, в рамках которого расследуют противоправное отчуждение значительных объемов неучтенной древесины и продажа лесоматериалов по заниженным ценам в пользу частных компаний, подконтрольных главе государственного предприятия.

30 октября 2019 руководителя лесхоза задержали «на горячем». 31 октября ему сообщено о подозрении.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2019 года.

По словам директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, Сыса принес детектива пакет с деньгами, в котором было 110 тыс. Долларов, то есть на 10 тыс. Больше оговоренной суммы. При этом Сыса заявил, что "перепутал пакеты".

Также Сыса подозревается в служебной халатности. Он не обеспечил надлежащее хранение имущества, вследствие чего государству был нанесен ущерб на 4,2 млн. грн.

В конце января он был освобожден от должности директора ГП "Гутянское лесное хозяйство".