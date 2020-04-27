Главная Новости Криминал и происшествия Скутерист пострадал в тихом центре Харькова
27.04.2020  10:59   

Скутерист пострадал в тихом центре Харькова

Авария произошла 25 апреля около 22 :30 на перекрестке пр. Независимости и ул. Р. Роллана.


// Патрульная полиция

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль Daewoo и электроскутер Honda, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате столкновения медики госпитализировали в больницу водителя электроскутера.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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