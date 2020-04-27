Скутерист пострадал в тихом центре Харькова

Авария произошла 25 апреля около 22 :30 на перекрестке пр. Независимости и ул. Р. Роллана.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль Daewoo и электроскутер Honda, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате столкновения медики госпитализировали в больницу водителя электроскутера.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
В этот день по народным традициям вспоминали ворона.
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