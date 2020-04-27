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27.04.2020  10:52   

Пьяный лихач на BMW затормозил в мусоровоз (ФОТО)

Утром 26 апреля патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Академика Павлова и Юбилейного проспекта.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не учел дорожной обстановки, нe справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Ford Cargo (мусоровоз).

Пострадавших в столкновении нет.

Во время оформлeння ДТП полицeйские обнаружили у водителя BMW признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр, результат которого составил 1,62 промилле.

На нарушителя патрульные составили два административных протокола за ст.124 КУоАП и ст.130 КУоАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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