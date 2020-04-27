27.04.2020 10:52

Пьяный лихач на BMW затормозил в мусоровоз (ФОТО)

Утром 26 апреля патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Академика Павлова и Юбилейного проспекта.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не учел дорожной обстановки, нe справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Ford Cargo (мусоровоз).



Пострадавших в столкновении нет.



Во время оформлeння ДТП полицeйские обнаружили у водителя BMW признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр, результат которого составил 1,62 промилле.



На нарушителя патрульные составили два административных протокола за ст.124 КУоАП и ст.130 КУоАП. Его вину определит суд.