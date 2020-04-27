Пьяный лихач на BMW затормозил в мусоровоз (ФОТО)

Утром 26 апреля патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Академика Павлова и Юбилейного проспекта.
По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не учел дорожной обстановки, нe справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Ford Cargo (мусоровоз).
Пострадавших в столкновении нет.
Во время оформлeння ДТП полицeйские обнаружили у водителя BMW признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр, результат которого составил 1,62 промилле.
На нарушителя патрульные составили два административных протокола за ст.124 КУоАП и ст.130 КУоАП. Его вину определит суд.
Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
В этот день по народным традициям вспоминали ворона.
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